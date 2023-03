Bergedorfer Musiktage: Das sind die Höhepunkte 2023

Bergedorf. Es brummt bereits an den Theaterkassen: Der Vorverkauf für die Bergedorfer Musiktage, die am 2. April starten, läuft gut. „Unser Highlight ist unter anderem der Operettenabend“, freut sich Organisator Dr. Farhang Logmani: Am Sonnabend, 13. Mai, 19 Uhr, werden im Lichtwarktheater im Körberhaus bekannte Melodien aus Oper und Operette erklingen. Unter dem Titel „Du sollst der Kaiser meiner Seele sein“, musizieren die Sopranistin Sophie-Magdalena Reuter und der Tenor Adam Sanchez mit dem Orchester HanseSolisten.

Doch die 21. Auflage der Bergedorfer Musiktage bietet nicht nur Oper, sondern die ganze Bandbreite der Klassik: Insgesamt 19 Aufführungen sind zwischen dem 2. April und dem 22. September in Bergedorf und den Umlandgemeinden geplant, darunter ein Chopin-Abend (29. April im Gutshaus Glinde), ein Auftritt des Trios „Tango-Fusion (23. Juni im Schloss Reinbek), Musik von Flöte und Harfe (7. Juli im Schloss Bergedorf) und das Brahms-Meisterwerk „Ein Deutsches Requiem“ (15. Juli im Körberhaus). „Harfe ist als Instrument im Moment auch sehr gefragt“, weiß Logmani, der glaubt, dass das Konzert im Bergedorfer Schloss „ganz toll“ werden wird.

Bergedorfer Musiktage auch im Lichtwarktheater im Körberhaus

Gefragt nach weiteren Höhepunkten fallen dem Organisator allerdings noch etliche weitere ein. Etwa der Auftritt des Landesjugendorchesters am 21. Mai im Körberhaus, „denn dort werden 100 junge Leute auf der Bühne stehen“ – eine Dimension, die es nicht oft gibt. Sehr schnell vergriffen sind auch immer die Tickets für das Bundesjugendballett von John Neumeier am Ende der Musiktage, diesmal am 21. und 22. September im Körberhaus.

Das Landesjugendorchester (hier in der Laeiszhalle) füllt bald die ganze Bühne im Körberhaus.

Foto: COPYRIGHT Michael Haul PLZ 21529 / Bergedorfer Musiktage

Auch das Eröffnungskonzert am 2. April, die Johannespassion von St. Petri und Pauli, möchten viele Klassikfans hören. Für geladene Gäste ist nun noch ein weiteres, kleines Eröffnungskonzert geplant, bei dem am 25. März in der freien Galerie im CCB Flötenmusik und Gesang erklingen. Alle Infos zum Programm und zu Tickets unter www.bergedorfer-musiktage.de.