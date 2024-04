Hamburg. ETV Piranhhas spielen gegen Weißenfels um die Meisterschaft, die Lady Piranhhas gegen Leipzig um den Finaleinzug. Der Erfolgstrainer hört auf.

Mit mehr als 300 Mitgliedern gehört die vor 26 Jahren gegründete Floorball-Abteilung des Eimsbütteler Turnverbandes (ETV) zu den größten Deutschlands. Jetzt kommt hinzu: Sie ist auch eine der erfolgreichsten. Sowohl die Männer, die ETV Piranhhas, als auch die Frauen, die ETV Lady Piranhhas, können in den nächsten Wochen deutscher Meister und Pokalsieger werden.

Diese Möglichkeit haben sich beide Teams in dieser bisher so erfolgreichen Saison erspielt. Die Männer feierten 2010 ihren bisher einzigen Pokalsieg, die Frauen ihren 2022. Meister im Floorball aber, der sanften Hallenvariante des Eishockeys und Hockeys, waren die Eimsbütteler noch nie.

ETV Piranhhas: Erstes Finale am Sonntag in Weißenfels

Die Männer haben das Play-off-Finale um die deutsche Meisterschaft vorigen Sonnabend mit einem 7:3 im entscheidenden vierten Spiel der Best-of-5-Serie beim MFBC Leipzig erreicht. Sie treten nun in der Endspielserie, drei Siege sind für den Titel nötig, gegen den UHC Weißenfels an, zunächst am Sonntag (16 Uhr) in Sachsen-Anhalt.

Spiele zwei und drei sind am 13. (18 Uhr) und 14. April (16 Uhr) in der Sporthalle Hoheluft, Lokstedter Steindamm 52, angesetzt. Weißenfels, Sieger der Bundesliga-Punktrunde, der ETV wurde hinter Leipzig Dritter, ist die maximale Herausforderung. Mit 15 Meisterschaften ist der Titelverteidiger das Nonplusultra des nationalen Floorballs.

ETV Piranhhas: Erfolgstrainer hört im Sommer auf

„Unser Herrenteam hat großes Potenzial. Der Kern der Mannschaft ist sehr jung und ambitioniert. Schon das Erreichen des Finals ist für die Jungs und für den Verein etwas Außergewöhnliches“, sagt Johan Nilsson, der Abteilungsleiter der ETV-Floorballer. „Wir sind aber so gut aufgestellt, dass wir nun auch die erste Meisterschaft der Geschichte des Vereins gewinnen wollen.“

Untrennbar mit dem Erfolg der Piranhhas verbunden ist Trainer Mathis Wittneben (34), der im Sommer aufhört. Bevor er das Bundesligateam 2018 übernahm, begleitete er die Jahrgänge 2001 bis 2003 durch sämtliche Jugendligen, betreute sie in den Jugendnationalmannschaften als Co-Trainer. „Mathis ist ein hervorragender Trainer, vielleicht der beste Deutschlands“, sagt Nilsson.

Emotionaler Saisonhöhepunkt ist im Mai die Pokalendrunde

Die ETV Lady Piranhhas, Sieger der Bundesliga-Punktrunde, müssen sich noch für die finalen Play-offs qualifizieren. Nach der 4:6-Niederlage im ersten Halbfinale (best of 3) beim MFBC Leipzig/Grimma stehen die Eimsbüttlerinnen schon im ersten Rückspiel an diesem Sonnabend (14 Uhr/Sporthalle Hoheluft) unter Druck. Gleichen sie zum 1:1 nach Siegen aus, steht am Sonntag (13 Uhr) an selber Stelle das entscheidende Match an.

Der emotionale Saisonhöhepunkt folgt für beide ETV-Teams am 11./12. Mai in der Berliner Max-Schmeling-Halle bei der Pokalendrunde, den Final Fours. 2000 Zuschauer werden erwartet. „Es ist Wahnsinn“, sagt Nilsson“, unsere Mannschaften können noch vier Titel gewinnen.“