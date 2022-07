Tennis am Rothenbaum Außenseiterin Pera gewinnt Titel in Hamburg

Hamburg. Die Tränen der Rührung kamen mit Verzögerung. Als Bernarda Pera ihren Triumph bei den Hamburg European Open ihrem im April mit 41 Jahren an Krebs verstorbenen Ex-Trainer Kristijan Schneider widmete, brach ihre Stimme. Es war der emotionale Höhepunkt eines Damenfinals, das sportlich herausragend war, dem aber die erhoffte Spannung ein wenig gefehlt hatte.

Zu deutlich war die Überlegenheit der 27 Jahre alten US-Amerikanerin gewesen. 74 Minuten nur benötigte Pera, um die topgesetzte Estin Anett Kontaveit mit 6:2 und 6:4 zu bezwingen.

Tennis am Rothenbaum: Favoritin Kontaveit hatte Probleme

Wer die Nummer zwei der Welt und wer die Nummer 81 war, hätte wohl jeder der rund 8000 Zuschauer, der es nicht wusste, falsch zugeordnet an diesem Sonnabendnachmittag auf dem Center-Court am Rothenbaum. Bernarda Pera ist keine Spielerin, die durch Variabilität besticht. Aber ihren wuchtigen Grundschlägen, mit denen sie stoisch von weit hinter der Grundlinie das Spieltempo diktierte, hatte Kontaveit trotz ihrer Laufstärke wenig entgegenzusetzen. „Bernarda hat diesen Titel absolut verdient, ich kann ihr zu ihrer Leistung nur gratulieren“, sagte die 26-Jährige fair.

Sie konnte sich damit einreihen in eine illustre Schar an Spielerinnen, die in den vergangenen zwei Wochen chancenlos gewesen waren gegen eine Bernarda Pera, die die wohl beste Phase ihrer Karriere erlebt. In der vergangenen Woche hatte sie in Budapest aus der Qualifikation kommend ihren ersten WTA-Titel gewonnen. In Hamburg gab sie auf dem Weg zum zweiten Triumph keinen Satz ab. „Es ist noch nicht ganz angekommen, aber es fühlt sich sehr, sehr gut an“, sagte die um 26.770 Euro Preisgeld reichere Siegerin.

Pera hatte micht leichten Verletzungsproblemen zu kämpfen

Angesichts einer leichten Verletzung am linken Oberschenkel habe sie bewusst versucht, die Punkte kurz zu halten und so aggressiv wie möglich zu spielen. Der Plan ging auf. „Ich hatte einen harten Kampf erwartet, bin deshalb froh, dass ich so dominieren konnte. Nur als sie bei 5:2 im zweiten Satz auf 5:4 herankam, war ich etwas nervös. Ansonsten bin ich einfach nur glücklich, wie stark ich in diesen zwei Wochen gespielt habe“, sagte die gebürtige Kroatin. Ihr verstorbener Coach habe genau diese Dominanz von ihr sehen wollen, deshalb habe sie ihm den Titel gewidmet.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Anett Kontaveit, die am vorvergangenen Freitag wenige Stunden vor Meldeschluss als Ersatz für die verletzte US-Amerikanerin Danielle Collins (28/Nr. 8) verpflichtet worden war, zeigte sich mit ihrem Hamburg-Debüt trotz der Finalpleite sehr zufrieden.

Ursprünglich hatte sie mit ihrem neuen deutschen Coach Torben Beltz (45) auf Hartplatz trainieren und sich für die US-Tour vorbereiten wollen. „Ich bin ohne Vorbereitung hergekommen, aber sehr glücklich, dass ich es gemacht habe“, sagte sie, „es ist ein tolles Turnier in einer wunderschönen Stadt.“ Das man auch im kommenden Jahr noch gewinnen kann, sofern Bernarda Pera dann nicht wieder in Höchstform ist.