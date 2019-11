Nach Kita-Kindern in Bergedorf ist auch ein Fünftklässler am gefährlichen Virus erkrankt. Eltern in Sorge. Räume desinfiziert.

Das Hauptgebäude des Gymnasiums Blankenese an der Osterleystraße. Der EHEC-Fall trat an der Dependance für Fünft- und Sechstklässler am Kahlkamp auf.

Hamburg Schüler am Gymnasium Blankenese an EHEC erkrankt

Hamburg. Am Gymnasium Blankenese gibt es einen EHEC-Fall. In einer 5. Klasse ist ein Schüler erkrankt. Die Eltern machen sich große Sorgen. Das Gesundheitsamt war vor Ort und hat die Räume desinfiziert, die Schulleitung hat ein Informationsschreiben an Schüler, Lehrer und Eltern herausgegeben. Die Schule war schon 2012 von einer EHEC-Epidemie betroffen.

Das Foto vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI) zeigt die elektronenmikroskopische Aufnahme von EHEC-Bakterien.

Foto: Manfred Rohde/HZI/HZI/dpa / dpa

EHEC (Enterohämorrhagische Escherichia coli) ist ein Bakterium und verursacht eine Durchfallkrankheit, die meldepflichtig ist. Den Erreger tragen alle Menschen in sich, normalerweise bleibt er unbemerkt. Im Falle einer Erkrankung gibt es mehrere Varianten, von denen einige harmlos, andere aber lebensgefährlich sind.

Im Jahr 2011 starben 53 Menschen an EHEC

Im Jahr 2011 waren bei einer EHEC-Epidemie in Norddeutschland insgesamt 3000 Menschen erkrankt, 855 von ihnen an der schweren Form HUS, die zu Nierenversagen führen kann. 53 Menschen starben. Auslöser sollen damals mit Schmutzwasser verunreinigte Gurken gewesen sein, später galten Bockshornkleesamen als Verursacher. Zur Übertragung reicht bereits nachlässige Hygiene nach einem Toilettengang aus.

Das könnte Sie auch interessieren:

Der Krankheitsfall am Gymnasium Blankenese ist an der Dependance für Fünft- und Sechstklässler am Kahlkamp aufgetreten. Als die Krankheit diagnostiziert wurde, war der Schüler schon nicht mehr in die Schule gekommen. Die Eltern wollten sich gegenüber der Presse nicht äußern, machen sich aber trotz der Beschwichtigungen von offizieller Seite aus große Sorgen.

Gibt es einen Zusammenhang zu den EHEC-Fällen 2012?

Das Gesundheitsamt war bereits vor Ort und hat die Räume am Kahlkamp desinfiziert. Ob es einen Zusammenhang zum erneuten Auftreten des Erregers nach dem Befall 2012 gibt, ist unklar. Allerdings sind die eingeleiteten Maßnahmen bisher deutlich hinter dem Aufwand zurückgeblieben, der 2012 betrieben werden musste. Das Hauptgebäude an der Osterleystraße ist nicht betroffen.

Auch in einer Bergedorfer Kita sind mehrere Kinder an dem gefährlichen Erreger erkrankt. Alle Beteiligten sind zwar mittlerweile wieder beschwerdefrei, aber in die Kita kommen dürfen sie erst einmal noch nicht. Erst sollen Stuhlproben Aufschluss darüber geben, ob der Erreger noch aktiv ist.

Die EHEC-Symptome

Die Blankeneser Eltern sind informiert und haben Maßgaben bekommen für den Fall, dass ihre Kinder Symptome wie schmerzhafte Bauchkrämpfe, Übelkeit und wässrigen Durchfall zeigen. Problematisch wird es, wenn der Stuhl blutig ist. Wegen der Entzündung im Darm kann Fieber dazukommen. Als besonders gefährdet gelten Säuglinge und ältere Menschen mit geschwächter Abwehr.