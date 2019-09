Marcus Weinberg zum CDU-Spitzenkandidaten gewählt

Hamburg. Der Altonaer Bundestagsabgeordnete Marcus Weinberg ist Spitzenkandidat der CDU für die Bürgerschaftswahl am 23. Februar 2020. Der 52 Jahre alte Lehrer, der keinen Gegenkandidaten hatte, wurde mit 106 zu 17 Stimmen bei fünf Enthaltungen gewählt. Das entspricht einer Zustimmung von 86 Prozent.

In seiner Nominierungsrede warf Weinberg dem rot-grünen Senat vor, keinen „gemeinsamen Geist“ mehr zu haben. „Deswegen braucht Hamburg eine unabhängige Kraft: die CDU. Wir wollen endlich wieder bürgerliche Politik in Hamburg umsetzen“, sagte Weinberg, der die Themen Wirtschaft, Mobilität und Stadtentwicklung in den Mittelpunkt des Wahlkampfs stellen will.

Weinberg war bereits im März nominiert worden

Weinberg war bereits im März vom CDU-Landesvorstand als Spitzenkandidat nominiert worden. Die CDU hatte bei der Bürgerschaftswahl nur 15,9 Prozent der Stimmen errungen. Auch in den aktuellen Umfragen sieht es nicht viel besser aus. Die CDU drängt gleichwohl in den Senat. „Aber wir laufen den Roten und Grünen nicht hinterher“, sagte Weinberg.

Zur Stunde wählen die Delegierten der Landesvertreterversammlung im DGB-Haus am Besenbinderhof (St. Georg) die weiteren Bürgerschaftskandidaten. Auf der Vorschlagsliste des Landesvorstands stehen 60 Namen.