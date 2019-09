Hamburg. Am Freitagabend kam es gegen 18 Uhr auf der A1 in Richtung Süden zu 14 Kilometern Stau zwischen dem Horster Dreieck und dem Autobahnkreuz Hamburg-Süd. Grund ist eine Fahrbahnerneuerung am Horster Dreieck. Wegen der Bauarbeiten ist das Horster Dreieck seit Freitagnachmittag um 15 Uhr voll gesperrt. Autofahrer können seitdem nicht mehr auf direktem Weg von der A1 auf die A7 wechseln. Eine Umleitung sei ausgeschildert, so die Autobahnpolizei Winsen/Luhe

Der aus Hamburg und Lübeck kommende Verkehr in Fahrtrichtung Hannover wird über die A7/A39 in Fahrtrichtung Hannover bis zur Anschlussstelle Fleestedt geleitet. Autofahrer aus Bremen in Fahrtrichtung Hannover werden über die Anschlussstellen Hittfeld und Ramelsloh auf die A7 geleitet. Die Bauarbeiten sollen bis Sonntagabend gegen 20 Uhr abgeschlossen sein.

Auch die A7 wird ab Freitagabend um 22 Uhr bis Montag um 5 Uhr in Richtung Norden zwischen Stellingen und Schnelsen-Nord wegen Asphaltierungsarbeiten voll gesperrt.