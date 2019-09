Reinfeld Verkehr auf Brücke über A 1 ist am Montag nur einspurig

Reinfeld. Am Montag, 16. September, prüft der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) die Beschaffenheit der Brücke an der Autobahn-1-Anschlussstelle Reinfeld. Auf dem Abschnitt der Nordstormarnstraße wird der Beton genauer untersucht. Deshalb muss der Verkehr zwischen 9 und etwa 17 Uhr einspurig mit einer mobilen Baustellen-Ampel an dem betroffenen Bereich vorbeigeführt werden.

LBV.SH weist auf Umleitungen hin Zwischen dem 17. und voraussichtlich 30. September werden zudem Teile des Fahrbahnbelags für weitere Untersuchungen und Messungen entfernt. Die Straße wird währenddessen eingeengt, der Verkehr kann aber in dem Zeitraum mit einem Fahrstreifen je Richtung über die Brücke fließen. Der LBV.SH weist auf die ausgeschilderten Umleitungen hin und bittet Autofahrer um rücksichtsvolles Verhalten zum Schutz der Menschen auf der Baustelle.