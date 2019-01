U1 fährt nicht zwischen Jungfernstieg und Hauptbahnhof

Wegen eines Rettungseinsatzes an der Steinstraße ist der Betrieb eingestellt, Ersatzverkehr wird eingerichtet.

Hamburg. Die U-Bahnlinie U1 hat wegen eines Rettungseinsatzes an der Steinstraße den Betrieb zwischen den Haltestellen Jungfernstieg und Hauptbahnhof Süd in beide Richtungen eingestellt. Ein Ersatzverkehr mit Taxen ist angefordert. Fahrgäste sollten außerdem möglichst auf die Buslinien in der Innenstadt ausweichen,

( HA )

© Hamburger Abendblatt 2019 – Alle Rechte vorbehalten.