Literatur Neuer Roman von Dörte Hansen spielt in Nordfriesland

Hamburg. Drei Jahre nach ihrem Bestsellererfolg „Altes Land“ erscheint im Herbst (15. Oktober) der neue Roman von Dörte Hansen. „Mittagsstunde“ spielt nicht im Alten Land vor den Toren Hamburgs, sondern in Nordfriesland, teilte der Verlag Random House mit. Erzählt wird die Geschichte von Ingwer Feddersen, 47, der in sein altes Heimatdorf zurückkehrt, das die besten Zeiten hinter sich hat. „Mit großer Wärme erzählt Dörte Hansen vom Verschwinden einer bäuerlichen Welt, von Verlust, Abschied und von einem Neubeginn“, heißt es in der Ankündigung. Hansens Debüt „Altes Land“ wurde 2015 zum „Lieblingsbuch des unabhängigen Buchhandels“ gekürt und avancierte zum Jahresbestseller 2015 der „Spiegel“-Bestsellerliste.

