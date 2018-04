Anti-Terror-Übung im Lübecker Hauptbahnhof geplant

Der Hauptbahnhof wird in der Nacht vom 24. auf den 25. April Schauplatz einer großen Anti-Terror-Übung.

Der Hauptbahnhof in Lübeck

Lübeck. Der Lübecker Hauptbahnhof wird in der Nacht vom 24. auf den 25. April Schauplatz einer großen Anti-Terror-Übung. Teilnehmen werden rund 700 Beamte der Polizeidirektion Lübeck und der Bundespolizei sowie rund 170 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr.

Übung in abgesperrten Bereichen

Ziel sei es, das Zusammenspiel verschiedener Akteure in einer komplexen, lebensbedrohlichen Einsatzlage unter realistischen Bedingungen zu üben, sagte der Präsident der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt, Bodo Kaping, am Dienstag.

Auf mehreren abgesperrten Bahnsteigen soll das Vorgehen in terroristischen und Amoklagen in der ersten heißen Phase trainiert werden. Ähnliche Übungen gab es nach Angaben der Polizei bereits in Berlin, Leipzig und Frankfurt/Main.

