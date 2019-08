Comdirect verlangt bald Geld für Änderung der Anschrift

Verbraucherschützer zweifeln an Zulässigkeit der Gebühr in Höhe von 4,90 Euro. Deutsche Bank macht Geschäftskonten teurer.

Hamburg. Ein Umzug kann für die 2,6 Millionen Kunden der Direktbank Comdirect künftig teuer werden. Wenn sie ihre neue Anschrift dem Geldinstitut per Brief, Mail, Telefon oder Fax mitteilen, so kostet das 4,90 Euro. Auf Anfrage bestätigte die Bank, dass Kunden von 14. September an für eine Reihe von Dienstleistungen, die sie selbst online ausführen können, die aber aber auf telefonischem oder schriftlichem Wege in Auftrag geben, eine Zusatzgebühr von 4,90 Euro pro Vorgang bezahlen müssen. Neben der Anschriftenänderung fällt die Gebühr auch für andere Dienstleistungen wie Änderungen oder Einrichten eines Dauer- oder Freistellungsauftrages oder die Beantragung eines Dispokredits an.