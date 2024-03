Berlin/Neustadt (dpa/tmn). Die Formulare sind überall die gleichen - und doch gibt es Unterschiede, wie zügig Steuererklärungen in den einzelnen Bundesländern bearbeitet werden. Viel Geduld braucht man etwa in Brandenburg.

Wie lange braucht das Finanzamt eigentlich, um meine Steuererklärung zu bearbeiten? Das kommt ganz darauf an, wo Sie wohnen, zeigt eine Studie, die das Steuerportal Lohnsteuer kompakt Jahr für Jahr durchführt. Je nach Bundesland liegen zwischen Abgabe der Erklärung und der Steuererstattung im Schnitt zwischen 50 und 69 Tage, so das Ergebnis.

Im Ländervergleich zeigt sich: Am schnellsten arbeiteten die Finanzämter 2023 demnach in Rheinland-Pfalz (49,97 Bearbeitungstage), dicht gefolgt von den Ämtern Hamburgs (50,01), Nordrhein-Westfalens (50,06) und Berlins (51,36). Mit durchschnittlich 68,85 Bearbeitungstagen pro Steuererklärung landen die Finanzämter Brandenburgs in Sachen Schnelligkeit auf dem letzten Platz.

Online-Abgabe kann Prozess beschleunigen

Mit Blick auf einzelne Behörden arbeiten die Finanzämter in Herne (29,80) und Olpe (31,50, beide NRW) der Auswertung zufolge besonders zügig. Schlusslicht im Vergleich ist das Finanzamt im niedersächsischen Hameln-Holzminden mit durchschnittlich 114,70 Bearbeitungstagen.

Grundsätzlich werden Steuererklärungen bei den Finanzämtern nach Eingangsdatum bearbeitet. Wer seine mögliche Erstattung also früh auf dem Konto haben möchte, sollte seine Erklärung auch zeitig im Jahr abgeben, um schneller an der Reihe zu sein. Darauf weist der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe (VLH) hin. Im Vorteil sei außerdem, wer eine elektronische Form einreicht - das bedeutet für Finanzämter weniger Aufwand als die Papierform.

© dpa-infocom, dpa:240318-99-375094/2 (dpa)