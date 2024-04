Berlin. Schon mehrfach meldete Galeria Karstadt Kaufhof Insolvenz an. Nun werden 16 der derzeit 92 Filialen der Warenhauskette geschlossen.

Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof will 16 seiner 92 Warenhäuser schließen. Das will die Deutsche Presse-Agentur (dpa) aus Unternehmenskreisen erfahren haben. Details zu den betroffenen Standorten sollen am Samstag bekannt gegeben werden.

Von den rund 12.800 Angestellten des Unternehmens sollen 11.400 ihren Job behalten. 1400 würden gehen müssen, hieß es. Zuletzt war bereits bekannt geworden, dass in der Konzernzentrale in Essen die Hälfte der 900 Arbeitsplätze abgebaut werden soll.

Welche der Häuser geschlossen werden sollen, war nicht bekannt geworden. Die Tageszeitung „Die Welt“ berichtet allerdings, es gehe um Aachen, Aschaffenburg, Bonn (Münsterplatz), Freiburg, Hannover, Heilbronn, Köln (Hohe Straße), Mannheim, München (Rotkreuzplatz), Münster, Saarbrücken, Stuttgart (Königstraße), Trier, Ulm und Würzburg. Eine Bestätigung dafür gibt es bislang nicht.

Der Warenhauskonzern hatte Anfang Januar einen Insolvenzantrag gestellt. Es ist die dritte Insolvenz innerhalb von dreieinhalb Jahren. Als Grund für die schwierige Lage nannte Galeria-Chef Olivier Van den Bossche damals unter anderem die Insolvenzen der Signa-Gruppe des bisherigen Eigentümers Rene Benko. Deren Schieflage hatte unmittelbare Auswirkungen: Im Zuge der letzten Insolvenz von Benko zugesagte Finanzmittel für die Sanierung der Warenhauskette waren nicht mehr geflossen.

Neuer Investor für Galeria Karstadt Kaufhof gefunden

Van den Bossche und Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus gaben im Januar die Suche nach einem neuen Eigentümer und den Erhalt von Galeria als Ziele aus. Das Unternehmen verhandelte daraufhin nach eigenen Angaben mit mehreren potenziellen Investoren. Seit Anfang April ist bekannt, dass ein Konsortium aus der US-Investmentgesellschaft NRDC und der Gesellschaft BB Kapital SA des Unternehmers Bernd Beetz die Kaufhauskette übernehmen will.

Insolvenzverwalter Denkhaus will bis Ende April den Insolvenzplan für den Eigentümerwechsel vorlegen. Die Gläubiger kommen am 28. Mai in der Messe Essen zusammen, um darüber abzustimmen. Rechtskräftig ist der Plan erst, wenn die Gläubigerversammlung ihn annimmt und dieser anschließend vom Gericht erneut bestätigt wird. Bis Ende Juli will Denkhaus das Unternehmen an die neuen Eigner übergeben.

fmg/dpa