Frankfurt/Main. Der Dax hat sich weiter stabilisiert. Er pendelte im frühen Handel um 17.800 Punkte. Wie in Asien widerstanden in Europa die Anleger dem Impuls aus den USA, Technologieaktien in größerem Ausmaß abzustoßen.

Der Dax hat sich weiter stabilisiert. Er pendelte im frühen Handel um 17.800 Punkte. Wie in Asien widerstanden in Europa die Anleger dem Impuls aus den USA, Technologieaktien in größerem Ausmaß abzustoßen.

Kurz nach dem Börsenauftakt legte der deutsche Leitindex um 0,29 Prozent auf 17.821,15 Punkte zu. Der MDax stieg um 0,25 Prozent auf 25.992,79 Zähler und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,50 Prozent auf 4938,68 Punkte. In den Vereinigten Staaten hatte die überwiegend mit Standardwerten bestückte Wall Street zur Wochenmitte kaum verändert geschlossen, während die technologielastige Nasdaq deutlich nachgegeben hatte.

© dpa-infocom, dpa:240418-99-719028/3 (dpa)