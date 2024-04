Berlin. Beim Blick aus dem Fenster beobachten Passagiere Beängstigendes. Der Boeing-Flieger muss umkehren, der Sinkflug des Konzerns hält an.

Es sind neue alptraumhafte Szenen, die sich beim Start einer Passagiermaschine von Boeing ereignet haben: Während des Starts lösen sich Teile der Triebwerk-Abdeckung. Sie flattern zunächst bedrohlich im Wind, schließlich wird die Abdeckung fortgerissen. Plötzlich sichtbar: das völlig schutzlose Triebwerk der Maschine vom Typ 737-800.

Passagiere an Bord der Maschine von Denver nach Houston filmen den Vorfall und teilen die Clips unter anderem beim Kurznachrichtendienst X. Sie verschärfen damit den dramatischen Sinkflug des einst so stolzen Flugzeugbauers Boeing. In den vergangenen Wochen und Monaten war es immer wieder zu Zwischenfällen gekommen, inzwischen hat Konzernchef Dave Calhoun seinen Rückzug angekündigt.

Boeing: Video zeigt beängstigenden Vorfall

Die Passagiermaschine der US-Fluggesellschaft Southwest Airlines war nach dem Vorfall, der sich am Sonntagmorgen (Ortszeit) ereignete, sicher zum Internationalen Flughafen in Denver zurückgekehrt. Angaben zur Schadensursache wurden zunächst nicht gemacht. Laut Mitteilung der US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration (FAA) stieß das Verkleidungsteil gegen die Landeklappe.

In einem Statement von Southwest Airlines, das mehreren US-Medien vorlag, hieß es, die Maschine habe zwischenzeitlich eine Flughöhe von etwa 3000 Metern erreicht. Nach der Landung seien die Passagiere in eine andere Maschine gebracht worden und mit etwa drei Stunden Verspätung in Houston angekommen. Die Maschine werde untersucht.

Boeing-Chef Dave Calhoun hat seinen Rückzug angekündigt. © AFP | JIM WATSON

Die Fluggesellschaft entschuldigte sich demnach für die Verspätung und die Unannehmlichkeiten. „Die Sicherheit unserer Kunden und Mitarbeiter hat für uns jedoch höchste Priorität“. Weitere Angaben zu dem Vorfall wurden nicht gemacht. Es gebe keine Berichte über Verletzte, hieß es in den US-Medien. Das Flugzeug sei 2015 gebaut und für lufttüchtig erklärt worden. Die FAA untersuche den Vorfall.

Der Flugzeugbauer Boeing verwies Anfragen von US-Medien an die Fluggesellschaft. Boeing steht aktuell verstärkt im Blickfeld, nachdem Anfang Januar eine so gut wie neue Maschine des Typs 737-9 Max im Steigflug nach dem Start ein Rumpfteil verloren hatte.

Bei dem Zwischenfall mit einer Boeing 737-9 Max von Alaska war kurz nach dem Start im Steigflug ein Rumpf-Fragment an der Reihe 26 herausgebrochen. © Uncredited/National Transportation Safety Board/AP | Unbekannt

Boeing-Maschine mit Problemen beim Start – „Motorbrand“ sorgt für Diskussionen

Erst am vergangenen Donnerstag war es in der texanischen Stadt Lubbuck zu einem Problem beim Start einer Boeing 737 gekommen. Die Maschine musste wegen eines Motorproblems ihren Start abbrechen. Laut FAA handelte sich demnach um eine 737-800 NG (Next Generation), das Vorgänger-Modell der 737-MAX-Maschinen.

Aus einer Aufnahme der Kommunikation zwischen Tower und Cockpit, die auf einer spezialisierten Website abrufbar ist, spricht der Pilot von einer „Überhitzung der Bremsen“ und einem „Brand im Bereich des linken Antriebs“. Auch die Stadtverwaltung von Lubbock erklärte, dass die Besatzung einen „Motorbrand“ gemeldet habe.

Boeing betonte in einer Erklärung, dass der Startabbruch „in völliger Sicherheit“ erfolgt sei und die Maschine selbstständig zum Gate zurückgekehrt sei. Die 154 Passagiere seien noch am Donnerstagabend mit einer anderen Maschine zu ihrem Zielort Las Vegas gebracht worden.

bee/dpa/afp