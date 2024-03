Berlin. Die Rente steigt deutlich. Und erstmals ist die Erhöhung in Ost und West gleich. Wie viel Geld Rentner mehr bekommen – die Übersicht.

Im dritten Jahr in Folge können sich die Rentnerinnen und Rentner in Deutschland auf eine Rentenerhöhung oberhalb von vier Prozent freuen. Ab 1. Juli steigt die Rente um 4,57 Prozent. Damit fällt die Erhöhung größer aus, als zunächst angenommen worden war. Wer eine in Deutschland durchschnittliche Rente von 1540 Euro brutto erhält, kann also mit rund 70 Euro brutto pro Monat mehr rechnen.

Doch was ist mit Rentnerinnen und Rentner, die weniger Rente erhalten – oder mehr? Die Tabelle zeigt, wie viel Geld Sie erhalten:

Rente aktuell Erhöhung ab 1. Juli 800 Euro 36,60 Euro* 900 Euro 41,10 Euro 1000 Euro 45,70 Euro 1100 Euro 50,30 Euro 1200 Euro 54,80 Euro 1300 Euro 59,40 Euro 1400 Euro 64 Euro 1500 Euro 68,60 Euro 1600 Euro 73,10 Euro 1700 Euro 77,70 Euro 1800 Euro 82,30 Euro 1900 Euro 86,80 Euro 2000 Euro 91,40 Euro 2100 Euro 96 Euro 2200 Euro 100,50 Euro

*Beträge auf erste Kommastelle gerundet

Rentenerhöhung: In den nächsten Jahren dürfte das Plus geringer ausfallen

Grund für die kräftige Rentenerhöhung seien „der starke Arbeitsmarkt und gute Lohnabschlüsse“, sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) am Dienstag in Berlin. Zum ersten Mal gehen die Renten in Ost und West in gleichem Ausmaß in die Höhe. Die Rentenanpassung kommt durch die Erhöhung des Rentenwerts zustande, dieser steigt von 37,60 Euro auf 39,32 Euro. Für jeden Rentenpunkt, den Rentner in ihrem Arbeitsleben gesammelt haben, bekommen sie diesen Betrag.

Auch künftig dürften die Renten steigen – aber laut aktuellem Rentenversicherungsbericht nicht mehr im Ausmaß dieses Jahres. So geht der Bericht bis 2037 von einer durchschnittlichen Steigerungsrate von 2,6 Prozent pro Jahr aus – insgesamt gut 43 Prozent.

