Berlin. Im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn macht GDL-Chef Claus Weselsky Ernst. Was auf die Fahrgäste zukommt – und was an Ostern droht.

Die Lokführergewerkschaft GDL hat die nächste Eskalationsstufe im laufenden Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn angekündigt. Nach einem erneuten Streik, der im Personenverkehr bundesweit an diesem Donnerstag um 2 Uhr beginnen und 35 Stunden andauern soll, werde die Gewerkschaft zu sogenannten Wellenstreiks übergehen, kündigte GDL-Chef Claus Weselsky am Montag auf einer Pressekonferenz an. Worauf müssen sich Fahrgäste nun einstellen? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was ist ein Wellenstreik?

Eine Arbeitsniederlegung in Wellen bedeutet nichts anderes, als dass die Lokführer nach dem am Donnerstag beginnenden Streik kurzfristiger und öfter streiken sollen. „Wir haben nicht mehr vor, einzelne Streiks anzukündigen“, sagte Weselsky. Das zuvor übliche Vorgehen, die Arbeitsniederlungen 48 Stunden von Beginn zu kommunizieren, entfällt also künftig. „Damit ist die Eisenbahn kein zuverlässiges Verkehrsmittel mehr“, so der Gewerkschafter weiter.

Wellenstreik bei der Bahn: Was bedeutet das für Fahrgäste?

Sie könnten von neuen Streiks kalt erwischt werden. Weselskys Worten zufolge soll ein solches Vorgehen auch verhindern, dass die Bahn vor Streikbeginn noch Notfahrpläne erstellen kann. Man werde weder die Länge benennen noch den Beginn der Wellenstreiks, so der GDL-Funktionär. Auch diese Art des Arbeitskampfes werde Weselsky zufolge bundesweit stattfinden. Für Fahrgäste dürfte das wohl bedeuten, dass Züge auch mal spontan nicht fahren.

Gab es solche Wellenstreiks schonmal?

Das kommt in Auseinandersetzungen zwischen Arbeitnehmervertretern und Arbeitgebern immer wieder vor. Zuletzt hatte die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) ihre Beschäftigten im kommunalen Nahverkehr zu einem Wellenstreik aufgerufen. Dabei kam es zwischen dem 26. Februar und dem 2. März in einzelnen Bundesländern und an verschiedenen Tagen zu Arbeitsniederlegungen. Das Tarifrecht sieht in den sogenannten Wellenstreiks vorrangig das Ziel, mit einer möglichst kleinen Anzahl von Arbeitnehmern mittelbar möglichst große Schäden für die Arbeitgeberseite zu verursachen.

Was bedeuten Wellenstreiks für die bevorstehenden Osterferien?

Das ließ Weselsky offen. „Wir werden uns jetzt nicht über Feiertage äußern“, sagte der Gewerkschafter am Montag. Über Weihnachten hatte die GDL Warnstreiks noch ausgeschlossen. „Die Weihnachtszeit ist eine friedliche – und das wird sie auch bleiben“, hatte Weselsky Ende November betont.

