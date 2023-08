Hafen Hamburg Cruise Days 2023: Doppelt so viele Kreuzfahrtschiffe kommen

Bei den Cruise-Days 2019 führte die „AIDAperla“ die Parade vor den Landungsbrücken an. In diesem Jahr wird es die „AIDAprima“ sein – mit ähnlich spektakulärer Lichtshow.

Die Branche lockt wieder viele Gäste an und feiert sich selbst in Hamburg. Was genau geplant ist – und welche Besonderheit es gibt.