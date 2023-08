„Die Höhle der Löwen“-Investor Ralf Dümmel: Rührende Worte nach Insolvenz

Hamburg. Es sind harte Wochen für den TV-Investor Ralf Dümmel, bekannt aus der Vox-Sendung „Die Höhle der Löwen“ (DHDL). Der Grund: Im Juli meldete das Online-Handelshaus Social Chain, an dem der Hamburger Unternehmer beteiligt ist, Insolvenz an. Social Chain hatte 2021 Dümmels Firma DS-Produkte übernommen.

Zwar hatte sich der Hamburger aus der Führung von Social Chain bereits zurückgezogen, trotzdem war die Insolvenz-Nachricht ein schwerer Schlag für ihn. Das unterstreicht nun ein Post auf Instagram, in dem er sich erstmals nach langer Zeit an seine Follower wendet.

Ralf Dümmel: DHDL-Investor wieder zurück – rührende Worte nach Insolvenz

Der Brief beginnt mit den Worten „Das liegt mir am Herzen …“. In den vergangenen Wochen sei es so ruhig geworden, schreibt der DHDL-Investor, weil er den Fokus auf die aktuelle Situation gelegt habe.

„Ich konzentriere mich auf die DS-Gruppe – mein Baby –, die von der Insolvenz der AG nicht betroffen ist“, heißt es weiter.

„Die Höhle der Löwen“: Ralf Dümmel bedankt sich bei Unterstützern

Schon oft habe er davon gesprochen, dass es nicht nur Sonnenschein im Geschäft gibt, sondern manchmal auch Regen. „Beruflich waren die letzten Wochen sehr stürmisch – mit Regen, Gewitter und Donner.“ Die Nachricht von der Social-Chain-Insolvenz habe ihn sehr hart getroffen, gibt er zu.

Er verweist zudem auch auf Aussagen, die ihn schmerzlich getroffen hätten, auch seine Angehörigen, Freunde, sein Team und deren Familien.

Er zeigt sich aber auch zuversichtlich: „Wir kämpfen Tag und Nacht. Wir arbeiten an Lösungen. Wir haben einen Plan!“ Am Ende des Briefes bedankt sich Dümmel bei all denen, die hinter ihm stehen: „Ich bin unglaublich dankbar, euch an meiner Seite zu haben!“