Bahn führt neue App ein: Millionen Kunden müssen sich umstellen

Berlin. Wer oft mit der Deutschen Bahn in Deutschland unterwegs ist, dürfte sie meist auf dem Smartphone gespeichert haben: die App DB Navigator. Mit ihrer Hilfe können Kundinnen und Kunden Verbindungen raussuchen, Tickets kaufen und über Störungen informiert werden. Letzteres funktioniert nicht immer, wie Vielreisende klagen. Der bekannte Militärexperte Carlo Masala ärgerte sich am Dienstag auf Twitter furchtbar über eine Verspätung; vielleicht am meisten, weil das Unternehmen seinen Fahrgast nicht darüber informiert hat – "ich hoffe, ihr geht pleite". Lesen Sie auch: Verbraucherschützer alarmiert: Das ändert sich bei der Bahn

Liebes @DB_Bahn Tagebuch. Heute habt ihr es geschafft, dass ich von Berlin nach HH fahre, dort wohl mit so einer Verspätung ankomme, dass ich direkt zum Hamburger Flughafen fahren kann, um nach München zu fliegen.

Und niemand informiert einen wieder. Ich hoffe, ihr geht pleite😘 — Carlo "Realism, Gedankenfetzen and Rants" Masala (@CarloMasala1) June 13, 2023

Bahn: Diese Vorteile bietet die neue DB Navigator App

Die Bahn arbeitet bereits an einem besseren Service: Mit einem Update für die App, wie Stefanie Berk, Vorständin für Marketing und Vertrieb bei DB Fernverkehr, am Dienstag mitteilte. Wobei die neue Anwendung schon jetzt in den App-Stores runtergeladen und getestet werden darf. Projektname: "Next DB Navigator". Reisenden verspricht sie einige zusätzliche neue Vorteile:

Sie sollen sofort sehen können, wenn wegen einer Verspätung oder eines Ausfalls die Zugbindung Ihres Tickets aufgehoben wurde;

wo und wie Sie Fahrradtickets auch im Fernverkehr nachträglich zubuchen;

die Anzeige der Wagenreihung soll besser zu finden sein, intuitiver.

Bahn: Neue App einfacher und auch auf Englisch

Der DB Navigator ist seit 2009 online. Er wurde 60 Millionen Mal runtergeladen. Im vergangenen Jahr wurden über die App 90 Millionen Tickets gebucht. Nach dem Update im November müssen die Nutzerinnen und Nutzer nichts machen, die Anwendung aktualisiert sich selbst auf Handys und Tablets. Auch interessant: Gratistickets der Bahn: Webseite überlastet – Häme im Netz

Über die Stores von Apple und Google kann die App runtergeladen werden. Komplett ersetzen wird "Next DB Navigator" die aktuelle App im ersten Quartal 2024. Sie soll auch einfacher zu bedienen sein und auch auf Englisch verfügbar sein. Das Deutschlandticket kann wie bisher über die App erworben werden.

Eine Funktion, wie maßgeschneidert für Vielfahrer, bleibt in der App erhalten: Entschädigung und Stornierung. Über die App kann man direkt Entschädigungen und Tickets stornieren. Wer sollte ihr da noch die Pleite wünschen? (fmg)