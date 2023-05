Dax verliert weiter

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Der anhaltende US-Schuldenstreit hat dem Dax am Mittwoch weitere Kursverluste eingebrockt. Im frühen Handel büßte der deutsche Leitindex 1,27 Prozent auf 15.948,10 Punkte ein. Damit steuert er nach dem Rekordhoch von 16.331 Punkten am vergangenen Freitag auf den dritten schwachen Tag in Folge zu.