Verkehr in Hamburg Diese App soll das Airbnb für Parkplätze werden

Die Peuka-Gründer Malte Wussow (l.) und Christopher Gruber, hier an der Willy-Brandt-Straße in Hamburg, wollen den Parkplatz-Suchverkehr reduzieren.

Gründer aus Kiel vermitteln private Parkplätze per Mausklick. Jetzt starten sie auch in Hamburg. So funktioniert das Konzept.