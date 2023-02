Tarifkonflikt Wieder Warnstreik: 23 Flugausfälle in Hamburg am Montag

Eurowings-Maschinen stehen auf dem Vorfeld des Hamburger Flughafens. Am Montag kommt es in Fuhlsbüttel zu etwa zwei Dutzend Flugstreichungen.

Verbindungen in vier Städte betroffen. Auch in den Märzferien drohen Arbeitskämpfe am Airport in Hamburg, Spanien und England.