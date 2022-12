Lebensmittel: Markenrechte der Traditionsfirma Friedrichs verkauft

Eine Lachsseite zeigt die Mitarbeiterin Marlen Feling am Mittwoch (22.09.2004) im neuen Werk der Hamburger Traditionsfirma Gottfried Friedrichs KG in Waren an der Müritz. In die Betriebserweiterung wurden rund 3,1 Millionen Euro in neue Räucher- und Filetieranlagen investiert. Das Tochterunternehmen Neptun Feinkost GmbH & Co KG wird so die Zahl der Mitarbeiter auf mehr als 100 Leute im Jahresdurchschnitt fast verdoppeln. Friedrichs, nach eigenen Angaben Marktführer in Deutschland bei der Räucherfisch-Verarbeitung, hat Teile der Produktion aus Hamburg nach Waren verlagert. Foto: Jens Büttner dpa/lmv/lno