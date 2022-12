Deutsche EuroShop trauert um Ex-Chef Wilhelm Wellner

Hamburg. Wilhelm Wellner, ehemaliger Sprecher des Vorstandes der Deutsche EuroShop (DES), ist nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 55 Jahren verstorben. Das gab seine Familie am Wochenende in Hamburg bekannt. Wellner war seit 2015 im Vorstand des börsennotierten Shoppingcenter-Investors mit Sitz in Hamburg. Von Juli 2015 bis zu seinem krankheitsbedingten Ausscheiden in diesem Jahr war er Vorstandssprecher.

„Mit großer Bestürzung und Trauer haben wir von der gesundheitlichen Entwicklung und dem überraschenden Tod unseres ehemaligen CEOs Wilhelm Wellner erfahren. Mit seiner Finanzexpertise, seiner langjährigen Shoppingcenter-Erfahrung und seinem Engagement hat er die DES maßgeblich vorangetrieben“, erklärte der Aufsichtsratsvorsitzende Reiner Strecker in einer schriftlichen Mitteilung.

Deutsche EuroShop sucht neuen CEO

Mehrheitseigner des milliardenschweren Immobilienunternehmens ist die Familie Otto. Gemeinsam mit einem Finanzinvestor hatte ECE-Chef Alexander Otto die Anteile aufgestockt und will es offenbar stärker an die ECE-Gruppe anbinden. Nachdem Wellners Nachfolger im Juli nach wenigen Monaten aus dem Amt geschieden war, läuft die Suche nach einer neuen Führung. Wellner hinterlässt eine Ehefrau und zwei Kinder.