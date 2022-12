Flughafen Hamburg: Warum der Airport ruhige Winterferien erwartet

Hamburg. Vor allem im Oktober herrschte nach dem Corona-Tief wieder deutlich mehr Trubel am Hamburger Flughafen. Bis zu 50.000 Passagiere reisten in den Herbstferien täglich über den Helmut-Schmidt-Airport.

In den Winterferien dürfte es in den Terminals allerdings verhältnismäßig entspannt zugehen. Über die Feiertage würden vom 23. Dezember bis zum 2. Januar 2023 rund 280.000 abfliegende und ankommende Fluggäste erwartet, teilte Hamburg Airport am Montag mit. Das sind rechnerisch gut 25.000 Reisende pro Tag.

Flughafen Hamburg: 23. Dezember ist Spitzentag

Rund 2200 Flugbewegungen seien in dem Zeitraum geplant. Der Spitzentag soll der 23. Dezember werden, an dem 30.000 Passagiere von der oder in die Hansestadt fliegen wollen. In den vergangenen zwei Jahren hätten viele Norddeutsche wegen der Pandemie noch auf das Reisen verzichtet, hieß es. So reisten damals nur rund 18.000 Fluggäste pro Tag im Schnitt.

Über die Feiertage werde es traditionell etwas ruhiger am Flughafen. „Die Norddeutschen genießen den Heiligabend und die Feiertage im Kreise ihrer Familie“, sagte Flughafen-Sprecherin Katja Bromm.

Mallorca und Kanaren sind besonders gefragt

An den Flughafen zöge es vor allem Menschen, die Freunde oder Verwandte im Ausland beziehungsweise in Hamburg besuchen möchten. 25 Hauptstädte in Europa werden derzeit nonstop mit Fuhlsbüttel verbunden. Geschäftsreisen zwischen den Feiertagen sind selten.

Bei Urlaubern stünden vor allem Sonnenziele hoch im Kurs. Besonders beliebt sind Mallorca und die Kanaren sowie Ägypten, die Türkei und Dubai. In den Vereinigten Arabischen Emiraten herrscht im Winter Hochsaison, durch die arabische Fluglinie Emirates gibt es eine Direktverbindung dorthin. Als Ziele in Skifahrergebieten werden Bozen, Innsbruck, Salzburg und Zürich nachgefragt.

Flughafen Hamburg: Auch an den Feiertagen haben Geschäfte geöffnet

Der Flughafen verweist darauf, dass die Geschäfte am ersten und zweiten Weihnachtstag sowie am Neujahrstag von 10 bis 18 Uhr geöffnet haben – auch im öffentlichen Bereich. An Heiligabend und Silvester sind von 9 bis 14 Uhr die Türen auf.