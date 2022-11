Hamburger Flughafen Neues Angebot: Von Hamburg via Island in die USA fliegen

Mit einem Airbus A320neo will die isländische Billigfluglinie Play ab Mai 2023 Flüge von Hamburg nach Reykjavik anbieten. Von dort könnte es in die USA weitergehen.

Billigfluglinie Play will ab Mai Fuhlsbüttel mit Reykjavik verbinden. Von dort könnte es weiter nach New York gehen. Was Flüge kosten.