Airbus Ein Flugzeug für Tests mit Wasserstoff in Hamburg

Ein Airbus A320 steht in Hangar 5 von Lufthansa Technik. An der mehr als 30 Jahre alten, einstigen Lufthansa-Maschine soll als Reallabor der Umgang mit Wasserstoff als Antrieb erforscht werden.

An einem A320 wollen Lufthansa Technik, Flughafen und Co. über den möglichen Treibstoff forschen – und dafür Veränderungen am Boden.