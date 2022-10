Das Markenzeichen sind die Punkte. Bunzlauer Keramik wird seit Jahrhunderten in Handarbeit gefertigt und verziert. Bislang können Liebhaber in Hamburg die besonderen Tassen, Teller und Schüsseln aus Polen im Fachgeschäft von Andrzej Kolask­a kaufen. Damit ist bald Schluss. Der Händler, der auch Leinenprodukte und handgefertigte Möbel anbietet, schließt sein Ladenlokal an der Osterstraße. „Heiligabend ist der letzte Verkaufstag“, sagte er auf Abendblatt-Anfrage. Seit mehr als 20 Jahren vertreibt Kolaska die Keramikerzeugnisse aus Bunzlau an der Elbe, den Laden hatte er vor acht Jahren eröffnet. Als Grund für die Geschäftsaufgabe nennt er die steigenden Preise bei den Herstellern. „Die Energiekosten sind drastisch gestiegen. Das wird jetzt aufgeschlagen“, sagt der 59-Jährige. Gab es einen handbemalten Bunzlauer-Frühstücksteller bei ihm vor zwei Jahren noch ab 13 Euro, sind es heute 19 Euro. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Produkte für den Preis weiterhin gekauft werden“, so Andrzej Kolaska. Online soll der Verkauf weiterlaufen.