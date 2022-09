Tarifverhandlungen IG Metall in Norddeutschland fordert schnelle Lösung

Die IG Metall um Bezirksleiter Daniel Friedrich fordert acht Prozent mehr Geld. Am Freitag starten die Tarifverhandlungen im Norden.

Inflation und steigende Energiepreise: Die Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektrobranche in Norddeutschland beginnen am Freitag.