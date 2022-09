Räucherlachs-Produktion im Werk der Gottfried Friedrichs KG in Waren an der Müritz. Der dort 2004 von dem Hamburger Unternehmen eröffnete und vom Land Mecklenburg-Vorpommern finanziell geförderte Standort ist seit Ende März geschlossen. Die Fischveredelung findet nur noch in Polen statt.