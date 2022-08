Bei Peter Holz von Pötter Cars brummt das Geschäft. Arbeitete das Team in der Werkstatt in Eimsbüttel vor der Pandemie noch gut 50 Aufträge ab, werden die Mitarbeiter in diesem Jahr wohl auf 120 Bestellungen kommen. Der Branchenverband sieht einen ungebrochenen Trend zum Urlaub auf vier Rädern.