A320 in Hamburg

A320 in Hamburg Airbus "braucht enorm viel Personal" – 2500 neue Jobs

Airbus sucht händeringend Mitarbeiter, vor allem in Hamburg. Marco Wagner ist Arbeitsdirektor des Konzerns und steht in Halle 9 bei der Endmontage des A320. (Archivbild)

In Hamburg will der Konzern die Kapazität dieses Jahr erhöhen und sucht händeringend Personal. So viel können Ingenieure verdienen.