Vom nächsten Mittwoch an bis Sonntag findet auf dem neuen Berliner Flughafen die Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) statt. Sie ist die größte und wichtigste Messe der Branche in der EU. Zu sehen sind Neuerungen und Innovationen aus fünf Bereichen: Luftfahrt, Raumfahrt, Verteidigungstechnik, Zulieferer und die neue, urbane Luftfahrtmobilität wie Drohnen und Lufttaxis. Als weltgrößter Flugzeugbauer wird natürlich auch Airbus vor Ort in Schönefeld sein. Neben dem Militärtransporter A400M werden die Frachtmaschine BelugaXL, die große Flugzeugteile zwischen den Werken hin- und herfliegt, sowie die Passagiermaschinen A350 und A380 zu sehen sein, die zum Teil auch im Werk auf Finkenwerder gebaut werden beziehungsweise wurden. Vom Cityairbus können Interessierte ein Modell im Maßstab 1:5 anschauen. Auch neue Partner für das Lufttaxi sollen in der Hauptstadt bekannt gegeben werden, heißt es. Die Messe ist an den ersten drei Tagen dem Fachpublikum vorbehalten. Am Wochenende dürfen auch Privatbesucher auf das Gelände. Tickets kosten regulär ohne Ermäßigung 25 Euro. Für den Sonnabend sind laut der Homepage des Veranstalters aber nur noch wenige Eintrittskarten verfügbar.