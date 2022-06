Krieg in der Ukraine

Krieg in der Ukraine Fielmann-Mitarbeiterin flüchtete von Kiew nach Hamburg

Antonina Turchyn bei Fielmann in der Hamburger Mönckebergstraße statt in Kiew. Sie beträt vor allem Kunden aus der Ukraine.

Antonina Turchyn war für Optikerkette in der Ukraine tätig. Nach ihrer Flucht arbeitet sie in einer Filiale an der Mönckebergstraße.