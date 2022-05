Nervenaufreibender Start in die Ferienwoche. Am Hamburger Flughafen herrscht am Freitag großer Andrang. Die Warteschlangen vor den Gepäckkontrollen sind lang.

Wer in den Urlaub fliegen will, braucht am Flughafen aktuell viel Zeit. Warum sich das Problem nicht so schnell lösen lassen wird.