Generell soll das Pfandsystem für Getränke einen Anreiz bieten, leere Flaschen und Dosen nicht wegzuwerfen, sondern in den Kreislauf zurückzuführen. Beim Mehrwegsystem werden die Flaschen nach Rücktransport und Reinigung wieder befüllt, Dosen wiederverwertet. Der Pfand ist nicht festgelegt, beträgt aber in der Regel für O,33 und 0,5-Liter-Glasflaschen 0,08 Euro. Einwegpfand (25 Cent) wurde 2003 für Mineralwasser- und Bierflaschen sowie für kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke in Plastikflaschen eingeführt. In den vergangenen Jahren wurde die Pfandpflicht auf immer mehr Getränke und Verpackungen ausgeweitet. Seit Januar 2022 gilt sie für sämtliche Einweggetränkeflaschen aus Kunststoff mit bis zu drei Litern Inhalt – nun auch für Fruchtsäfte und -schorlen. Ausgenommen sind Milchprodukte.