Krieg gegen Ukraine: Hafen Hamburg erwartet Auswirkungen durch Sanktionen

Die HPA stellte die Umschlagergebnisse des Hafens vor – doch es ging natürlich auch um Putins Krieg in der Ukraine.

Containerverladung im Hamburger Hafen – die HPA stellte am Montag die Umschlagzahlen für das vergangene Jahr vor.

Hamburg. Der Hamburger Hafen rechnet mit Auswirkungen durch die gegen Russland verhängten Sanktionen. Nachdem bereits Häfen in Großbritannien und in Frankreich zwei Schiffe russischer Oligarchen abgewiesen haben, werde derzeit eine Liste mit Schiffe erstellt, die Hamburg nicht anlaufen dürfen, sagte der Geschäftsführer der Hamburg Port Authority, Jens Meier am Montag bei der Bekanntgabe der Umschlagsergebnisse des Hafens im vergangenen Jahr.

„Der Krieg in der Ukraine wird sich auch auf die Umschlagsentwicklung des Hamburger Hafens auswirken. Aktuell lässt sich jedoch noch nicht sagen, inwieweit die Sanktionen gegenüber Russland den Handel beeinflussen werden“, sagte Ingo Egloff von der Marketingorganisation des Hafens. Er verwies darauf, dass sich bereits beim Embargo 232014 , nach dem Überfall der Russen auf die Krim, der Handel fast halbiert habe.

Krieg gegen die Ukraine: Der Hafen Hamburg und Russland

Derzeit gibt es sieben Schiffsverbindungen vom Hamburger Hafen nach St. Petersburg und drei nach Kaliningrad. Hinzu kommen zahlreiche Zugverbindungen nach China, die im Moment eingestellt seien, da sie durch Russland führen, teilte die Marketingorganisation des Hafens mit.

Insgesamt hat sich der Seegüterumschlag im Hamburger Hafen im Vergleich zu 2021 leicht gesteigert, liegt aber immer noch deutlich unter den Mengen des Vor-Corona-Jahrs 2019. So wurden 128,7 Millionen Tonnen umgeschlagen das bedeutete ein Plus von 1,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Containerumschlag lägte um 2,2 Prozent auf 8,7 Millionen 20-Fuß-Standardcontainer (TEU) zu. Gegenüber 2019 sind es aber immer noch 5,9 Prtozent weniger. Damals wurden 9,3 Millionen Stahlboxen in Hamburg über die Kaikanten gehoben.