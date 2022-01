Der Konzern Genting Hongkong hat die Werften Wismar und Warnemünde im Jahr 2016 gekauft und mit dem Standort Stralsund zusammengeführt, um dort eigene Kreuzfahrtschiffe bauen zu lassen. Zuvor hatte der Konzern bereits die Lloyd Werft Bremerhaven übernommen. Ursprünglich sollten die Schiffe dort entstehen. Die Arbeit ging dann aber nach Mecklenburg-Vorpommern, wo die für den asiatischen Markt konzipierte „Global Dream“ für bis zu 9500 Passagiere entstand. Doch immer wieder kam es zu Zahlungsproblemen, nicht zuletzt, weil Genting aufgrund der Corona-Krise selbst in finanzielle Bedrängnis geriet. Der Bund und das Land Mecklenburg-Vorpommern sollten den Weiterbau mit Staatshilfen stützen. Am Ende konnte man sich nicht einigen, weil Genting kein weiteres eigenes Geld gab. Bei der Insolvenzanmeldung am Montag war das Schiff zu 75 Prozent fertiggestellt. 1900 Arbeiter bei den MV Werften und mehr als 300 bei der Loyd Werft Bremerhaven bangen nun um ihre Jobs.