Eine Boeing 777 von Emirates steht auf dem Hamburger Flughafen. In den Großraumflieger passen neben vielen Passagieren auch relativ viele Cargogüter in den Frachtraum.

Trendwende in Sicht? Der Fluggastrückgang zur Vor-Corona-Zeit ist in Fuhlsbüttel ähnlich stark wie an anderen deutschen Flughäfen.