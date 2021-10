Verkehr in Hamburg Die Zukunft der Mobilität erleben – kostenlos in Hamburg

Ein Showfahrzeug der Firma Bosch zeigt beim ITS Weltkongress in Hamburg verschiedene Antriebskonzepte und Sensoren im Modell.

Am Donnerstag lädt der ITS Weltkongress zum "Public Day" in die Messehallen: Das ist das Programm, so können Sie teilnehmen.