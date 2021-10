Verkehr in Hamburg

Verkehr in Hamburg Pilotprojekt: Exklusive Stellplätze für DHL, Hermes und Co.

Paketdienste können Stellplätze im Vorfeld per App buchen.

Die Transporter sollen in der Innenstadt bald nicht mehr in zweiter Reihe parken. Die Firmen können die Plätze per App buchen.