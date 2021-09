Sicherheit Verkehr Tüv Nord bietet Hamburgern kostenlose Lichtchecks an Autos

Der Tüv Nord bietet im Oktober Hamburger Autofahrerinnen und Autofahrern kostenlose Lichtchecks an (Symbolbild).

Im gesamten Oktober können Autofahrer an zwei Stationen in Hamburg ihre Scheinwerfer prüfen lassen. So verhindern Sie Wartezeiten.