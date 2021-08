Immobilien Wohnungspreise in Kiel steigen stärker als in Hamburg

Lesedauer: 2 Minuten

Der Preis für eine Eigentumswohnung ist in Kiel ist um 93 Prozent gestiegen.

Wer in der Landeshauptstadt eine Wohnung kaufen will, muss fast doppelt so viel zahlen wie noch vor fünf Jahren.