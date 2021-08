Wer eine Immobilie von seinen Eltern erbt, deren Wert den Freibetrag deutlich übersteigt, kann sie dennoch steuerfrei übernehmen. Das ist allerdings an Bedingungen geknüpft. Das Objekt darf nicht größer als 200 Quadratmeter sein und der Erbe muss zehn Jahre in der Immobilie wohnen. Eine Ausnahme gibt es nur, wenn man den Haushalt nicht mehr selbst führen kann und in ein Seniorenheim ziehen muss. Das Haus muss innerhalb von sechs Monaten bezogen werden.