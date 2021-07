Sparprogramm Die Commerzbank schließt elf Filialen in Hamburg

Die Commerzbank schließt zahlreiche Filialen in Deutschland – auch Hamburg trifft es hart.

Die Niederlassungen am Ida-Ehre-Platz, in Pöseldorf und in Bramfeld fallen schon kurzfristig weg. Welche Standorte es noch trifft.