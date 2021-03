Eine der wenigen Schlangen am Montagmorgen in der Innenstadt. Vor dem Eingang des Modehauses Peek & Cloppenburg in der Spitalerstraße warten Kunden, die zuvor im Internet einen Einkaufstermin gebucht haben. Seit Wochenbeginn gelten in Hamburg vorsichtige Lockerungen des Corona-Lockdowns für den Einzelhandel.