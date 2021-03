Einzelhandel Supermärkte in Hamburg lassen Kunden selbst kassieren

Der erste Test von Scan&Go startete Anfang 2019, etwa seit 2020 werden sukzessive mehr Rewe-Märkte mit dem Service ausgestattet, in Kürze werden es 100 sein.

Penny, Rewe, Edeka bieten in immer mehr Hamburger Filialen den Service per Smartphone oder Handscanner an.