Ab Februar gilt eine Lkw-Maut auf der Köhlbrandbrücke

Hamburg. Die wichtige Nachricht wurde eher still verkündet - veröffentlicht im Amtlichen Anzeiger zwischen den Jahren. In einer Allgemeinverfügung vom 29. Dezember heißt es, dass die Köhlbrandbrücke zum 1. Februar zu einer Bundesstraße aufgewertet wird. Das ist für Hamburg gut, denn die Aufwertung ist die Voraussetzung dafür, dass der Bund sich finanziell an einem Ersatzbau beteiligt, wenn die marode Brücke spätestens 2030 abgerissen wird.

Die für Lkw-Fahrer weniger gute Nachricht steht in einem Begleitschreiben an die wichtigsten Entscheider der Hafenwirtschaft und Spediteure vom 23. Dezember, mit dem Wirtschaftsstaatsrat Andreas Rieckhof die amtliche Bekanntmachung ankündigte. Darin stellt er fest, dass mit der Aufwertung die Einführung der auf Bundesstraßen gültigen Lkw-Maut einhergeht. Näheres will die Behörde in einer Informationsveranstaltung in der zweiten Jahreshälfte bekannt geben.

Kurz gesagt: Lkw, die über die Köhlbrandbrücke in den Hafen und wieder herausfahren wollen, müssen künftig Streckengebühren bezahlen. Je nach Schadstoffklasse und Gewicht sind das zwischen acht und 20 Cent pro Kilometer. Da der Streckenabschnitt mit Brücke und Zufahrt knapp 5,5 Kilometer umfasst, kann somit bis zu einem Euro pro Durchfahrt fällig werden.

Warum schon zehn Jahre vor dem Bau einer neuen Köhlbrandquerung eine Maut fällig werde, sei kaum nachzuvollziehen

Bei den Betroffenen, die die Nachricht zum Teil im Weihnachtsurlaub ereilte, macht sich Verärgerung breit. „Darüber werden wir in unseren Gremien reden“, sagt Stefan Saß, Geschäftsführer des Vereins Hamburger Spediteure (VHSp). Warum schon zehn Jahre vor dem Bau einer neuen Köhlbrandquerung eine Maut fällig werde, sei kaum nachzuvollziehen. „Zudem konterkariert die zusätzliche Abgabe doch alle Bemühungen, den Hamburger Hafen billiger und damit konkurrenzfähiger zu machen.“ Auch im Hafen regt sich erster Widerstand. Der Unternehmensverband Hafen Hamburg (UVHH) will sich aber noch nicht offiziell äußern.

Das Präsidium wird sich am 26. Januar mit dem Thema befassen. Das Ziel ist aber klar: Keine Mitfinanzierung durch die Nutzer. Klar ist: Selbst bei etwa 38.000 Fahrzeugen, die am Tag über die Brücke rollen, davon sind 12.000 bis 15.000 schwer beladene Lkw, wären die Mauteinnahmen so gering, dass sie zur Gesamtfinanzierung eines Ersatzbauwerks nur wenig beitragen würden. Eine neue Köhlbrandbrücke soll nach Gutachten der Hafenverwaltung Hamburg Port Authority (HPA) etwa 2,51 Milliarden Euro kosten, ein Tunnel 3,2 Milliarden.

Im Februar soll die Köhlbrandbrücke zur Verlängerung der Bundesstraße 3 werden

Wirtschafts-Staatsrat Rieckhof betonte, dass die Hochstufung der Köhlbrandbrücke zur Bundesstraße für Hamburg ein Riesenerfolg sei. „Das war die Voraussetzung dafür, dass der Bund sich an den Kosten für einen Ersatzbau beteiligt.“ Einwände aus der Wirtschaft wies er zurück: „Wir werden ja keine zusätzliche Maut erheben, sondern nur die auf allen Bundesstraßen geltende Lkw-Maut.“ Andernfalls würde es keine Aufwertung geben. Im Februar soll die Köhlbrandbrücke dann zur Verlängerung der Bundesstraße 3 werden, die von Basel bis Neu Wulmstorf führt, und gelbe Schilder bekommt.

Ob die Brücke dann auch Maut-Kontrollsäulen erhält, vermag Rieckhof nicht zu sagen. „Das ist Sache des Bundes.“ Er hob hervor, dass auch der Bund eine Tunnellösung für den Ersatzbau zur Köhlbrandquerung favorisiere. Eine Sanierung der alten Brücke, zur Verlängerung ihrer Laufzeit, hält Rieckhof sowohl verkehrstechnisch wie auch wirtschaftlich für nicht sinnvoll.