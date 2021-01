Heizöl in Hamburg 17 Prozent teurer als im Dezember

Neue C02-Abgabe treibt Preise in die Höhe – auch an den Tankstellen. Die Hintergründe der höheren Energiekosten.

Hamburg. Die zum Jahreswechsel eingeführte CO2-Abgabe und der seit dem 1. Januar wieder geltende Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent haben den Preis für Heizöl deutlich in die Höhe getrieben. Für Kunden in der Hamburger Innenstadt verzeichnete das Vermittlungsportal Esyoil am Montagvormittag einen Preis von gut 53 Cent pro Liter (bei Abnahme von 3000 Litern). Das waren annähernd 17 Prozent mehr als einen Monat zuvor. Am 4. Dezember hatte der Literpreis noch bei 45,5 Cent gelegen, Anfang November sogar bei lediglich knapp 35,5 Cent.

„CO2-Abgabe und höhere Mehrwertsteuer sind von den Händlern bereits im Laufe des Dezember eingepreist worden“, sagte Esyoil-Geschäftsführer Klaus Bergmann dem Abendblatt. Hintergrund: Zwischen Bestellung und Lieferung von Heizöl vergehen für gewöhnlich mehrere Wochen. Kunden, die Mitte Dezember bestellt haben, erhalten das Heizöl in der Regel erst im Januar. Und müssen in diesem Jahr die neue Abgabe und den wieder auf den alten Stand gestiegenen Umsatzsteuersatz bezahlen.

Hamburg: 220 Euro Mehrkosten beim Heizöl

Allein die C02-Abgabe verteuert Heizöl in diesem Jahr rechnerisch um 7,5 Cent pro Liter. Bei einem Verbrauch von 3000 Litern pro Jahr macht das mehr als 220 Euro Mehrkosten aus. Die Abgabe soll nach den Plänen der Bundesregierung Hausbesitzer dazu bewegen, auf andere Brennstoffe umzusteigen und so den Ausstoß des klimaschädlichen Kohlendioxids zu verringern. Die Abgabe wird in den nächsten Jahren kontinuierlich erhöht und im Jahr 2025 bereits 17,3 Cent pro Liter Heizöl betragen. Die Mehrkosten bei 3000 Liter Jahresverbrauch belaufen sich dann auf knapp 520 Euro.

Für Benzin und Diesel hatte es am Silvester- und am Neujahrstag an den Tankstellen deutliche Preisaufschläge gegeben. So ermittelte das Portal clever-tanken.de zwischen dem 30. Dezember und dem 2. Januar einen Anstieg des Durchschnittspreises pro Liter Diesel von 1,14 auf 1,22 Euro. Für einen Liter Super E10 kletterte der Durchschnittspreis von knapp 1,26 auf mehr als 1,32 Euro.

Das entspricht in etwa dem Aufschlag durch die CO2-Abgabe. Sie beträgt für Benzin in diesem Jahr 7,0 Cent pro Liter und für Diesel 7,9 Cent. Mitte des Jahrzehnts werden es 15,5 und 17,3 Cent pro Liter sein.